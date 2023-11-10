Çorum'da havaya ateş açan şehir magandaları yakalandı

İHA
Çorum merkez Gülabibey Mahallesi'nde Bağcılar Caddesi üzerine gelen O.İ. ve arkadaşı havaya pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede yakalandılar
Ekiplerin titiz çalışması sonucu O.İ. ve arkadaşı suç aleti pompalı tüfek ile birlikte aynı cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış