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    Çorum'da hırsız, çaldığı malzemelerle otelde yakalandı

    Otelde yapılan aramada; 13 değişik markalarda kol saati, 12 gümüş yüzük, 5 tespih, çeşitli takı malzemeleri, altın renginde imitasyon takı seti, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
    • AA
    • 11.05.2020 - 18:12
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    Çorum'da hırsız, çaldığı malzemelerle otelde yakalandı

    Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'ndeki Binevler semtinde bulunan bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı Fuat Tugay G'nin (22) gerçekleştirdiğini belirledi.

    Yapılan araştırmada kent merkezindeki bir otelde kaldığı tespit edilen şüpheli, yapılan baskınla yakalandı.

    OTEL ODASINDAN ÇIKTI

    Otelde yapılan aramada, Binevler'deki evden çalınan dizüstü bilgisayar, kol saati ve kurusıkı tabancanın yanı sıra 13 değişik markalarda kol saati, 12 gümüş yüzük, 5 tespih, çeşitli takı malzemeleri, altın renginde imitasyon takı seti, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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