Çorum'da husumetlisini gören 13 yaşındaki çocuk kurşun yağdırdı: 2 yaralı

İHA
Çorum merkez Yeniyol Mahallesi'nde 13 yaşındaki M.Y. isimli çocuk, sokakta karşılaştığı husumetlisi G.K.'yi silahla ateş ederek yaralayarak kaçtı.
Saldırı sırasında esnaf İ.K. de ayağına isabet eden mermi ile yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan çocuk aranıyor
Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi.
M.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış