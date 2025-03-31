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Çorum'da iki grubun kavgasına silahlar konuştu

Çorum'da iki grubun kavgasına silahlar konuştu Alaca ilçesinde iki taraf arasında çıkan sebebi bilinmeyen kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı.