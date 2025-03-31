Çorum'da iki grubun kavgasına silahlar konuştu

DHA
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çorum Caddesi'nde yürüyen iki grup genç arasında tartışma çıktı.
Sebebi bilinmeyen tartışmada sinirler kısa sürede gerildi.
Kavgaya dönen tartışmada taraflar silahlarını da kullandı.
2 YARALI
Kavgada A.Y. ve M.F.C. tüfekle vurularak yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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