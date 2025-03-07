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İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Fuat T. idaresindeki kamyonet ile Bayram A. yönetimindeki kamyonet, hatalı şerit değiştirme sebebiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Muhammet S. yaralandı.

KAZAYI ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.