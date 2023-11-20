İHA
Çorum'un Alaca ilçesinde Seyfettin Ş. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna dönmeye çalışan Arif S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırımda bulunan ağacı devirdi.
3 yaralı
Kazada sürücüler ile Döndü Ş. yaraladı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin savrulduğu görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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