İHA
Çorum merkez Kale Mahallesi'nde cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen H.Z. tüfekle ateş açtı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerini kurşunlayan şahıs araçla olay yerinden kaçtı.
Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Kaçan şahıs kısa sürede Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan arama kaydının olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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