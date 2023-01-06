İş yerinde dengesini kaybedip silo içine düşen işçi, 112’de görevli doktorun verdiği talimatların diğer işçiler tarafından uygulanması ile hayata döndürüldü.

Çorum’daki bir iş yerinde, dengesini kaybeden M.K. isimli işçi silonun içine düşünce diğer işçiler seferber oldu.

İşçilerin araması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi karşılama personeli, işçinin hayati tehlikesinin bulunduğunu fark etti ve merkezde görevli olan Dr. Cem Ali Gödek’e durum bildirildi.

Gödek, M.K.'nin iş arkadaşlarını telefonda sakinleştirdikten sonra kazazedenin solunumunun kontrol edilmesini istedi.

İşçinin solunumu durdu.

İHA’nın haberine göre; Gödek, işçilere telefonda verdiği talimatlar ile kalp masajı ve suni teneffüs yaptırdı.

M.K., telefondaki talimatlar ile yeniden hayata döndürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından M.K.’yi hastaneye kaldırdı.

Çorum’da kalbi duran işçi, telefondaki doktor talimatı ile hayata döndü VİDEO



İlkyardımın ilk basamağı: Bak-hisset-dinler

Dr. Cem Ali Gödek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbarda fabrikada işçinin baygın durumda olduğunun bildirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çağrı karşılama yönlendirme personelinin yönlendirmesiyle beraber ekipler olay yerine ulaşana kadar yapılacak bir şey olup olmadığını değerlendirmek amacıyla görüşme bana yönlendirildi. Hasta yakınları ile yaptığım ilk görüşmede hastanın baygın olduğunu öğrenmem üzerine ilkyardımın ilk basamağı olan bak-hisset-dinle yöntemini uygulamalarını sağladım. 6 dakika 40 saniye suni teneffüs ve masaj yapıldı Hastanın solunumun olmadığı, cilt bulgularının bozulduğunu görmem üzere ortamdaki hasta yakınlarına kalp masajını tarif ederek yapmalarını sapladım. Yaklaşık 6 dakika 40 saniye suni teneffüs ve masaj yapılan hasta olay yerine ulaşan ekipler tarafından daha sonra hastaneye kaldırıldı.”

Özellikle koronavirüs salgından sonra Amerikan Kalp Cemiyeti’nin önderliğinde "Tele-Cpr" (uzaktan bir sağlık uygulayıcısı) yöntemi ile yapılan temel yaşam desteklerinin önem kazandığını anlatan Dr. Cem Ali Gödek, “Dünyada 5 adet telefonla kalp masajı sonucu hayata dönen hasta bildirilmiş. Biz burada Çorum 112 olarak 6’ncı örneğini gerçekleştirdik. Bunun önemi ekiplerin hastaya ulaşamadığı durumlarda ya da uzak kaldığı durumlarda hastanın kesintisiz bir ileri yaşam desteği almasını sağlamak ekip gelene kadar hastanın sağ kalma oranını yükseltmeyi amaçladık. Etkin yapılan bir temel yaşam desteği hastanın hem sağ kalma oranlarını artırmakta hem de sağ kalan hastaların daha sonraki hayatlarında her hangi bir engelle karşılaşmamalarını normal hayata en yakın şekilde devam ettirmeyi amaçlamaktadır.” diye konuştu.

Gödek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.