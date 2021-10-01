Çorum'da kamulaştırılan genelevin yıkımında, bina sahipleriyle belediye görevlileri arasında gerginlik çıktı.

Çorum'un Akkent Mahallesi'nde bulunan genelev için kamulaştırma kararı alındı.

Çevrede bulunan 6 okula olan yakınlığı nedeniyle şikayet alan genelevin yıkımına, 2 kişi engel olmaya çalıştı.

Kamulaştırılma kararının ardından yıkılması planlanan 12 binanın 7'si yıkılmıştı. Kalan 5 bina için başlanan yıkım çalışmaları için polis ekipleri, çevrede gerekli önlemleri aldı.

GENELEV SAHİPLERİ MAKİNELERİN ÖNÜNDE DURDU

Kepçenin önünde durup engel olmak isteyen 2 bina sahibi, kamulaştırılmada anlaşma sağlayamadıklarını belirterek belediye görevlileri ile tartıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile bina sahipleri bölgeden uzaklaştırılarak yıkıma devam edildi.

Yıkımların, 1 haftada tamamlanacağı bildirildi.

Çorum'da genelev yıkımında olay çıktı ViDEO

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tüm Çorum kamuoyunun uzun zamandan beri yakından takip ettiği ve yıkılması yönünde taleplerin iletildiği, zamanla yerleşim yeri içerisinde kalan bu yer, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan, toplu konut alanı ve sonradan kurulan 6 okula yakınlığı ile de çokça şikayete söz konusu olmaktaydı. Bu yıkımla birlikte yıllardan beri tüm Çorum kamuoyunun beklentisi gerçekleşmiş oldu.” dendi.





























