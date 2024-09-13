Haberler



3. Sayfa



Çorum'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Alaca ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.