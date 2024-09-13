Çorum'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Çorum'da Alaca-Ünalan köyü karayolunda, Zile istikametinde seyir halinde olan Selim Ş. yönetimindeki kamyon ile karşı istikametten gelen Hayrettin A. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon devrilirken, kamyonet ise şarampole girerek durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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