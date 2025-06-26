Çorum'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Çorum'da İskilip kara yolunda Yunus E.P. (28) idaresindeki kamyonet, Karapürçek köyü ayrımından yola çıkan Ömer Köse'nin (29) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Köse ile kamyonetteki Kadir Ş. (35) yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Köse, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.