Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletli can verdi Çorum'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç yaşamını yitirdi.

İHA

Çorum merkez Kale Mahallesi'nde 22 yaşındaki Boran Deller idaresindeki plakasız motosiklet ile İ.Y. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Deller, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)