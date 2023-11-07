Çorum'da kardeş kavgasında kanlı son! 2 kişi yaraladı Ağabey-kardeş arasında çıkan alacak verecek meselesi, kanla sonuçlandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey O.H., yanında bulundurduğu bıçak ile kardeşi M.H.'yi bacağından bıçakladı.

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İHA

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri 20. Sokak'ta bulunan bir parkta iki kardeş, alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya geldi.

18 yaşındaki M.H. ile ağabeyi 23 yaşındaki O.H. arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey O.H., yanında bulundurduğu bıçak ile kardeşi M.H.'yi bacağından bıçakladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Yaralı halde olan M.H. de elinden bıçağı alarak ağabeyini yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Yaralı M.H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, ağabey O.H. kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)