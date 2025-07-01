Çorum'da kaybolan kişinin cansız bedenine HES kanalında ulaşıldı

Çorum'un Dodurga ilçesi Mehmet Dede Obruk köyünde yaşayan Ahmet Töremiş'ten 3 gündür haber alamayan komşuları durumu köy muhtarı Ali Ekber Sever'e bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Sever'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi arama kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

64 yaşındaki Töremiş'in bahçesini sularken Hidro Elektrik Santrali kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri kanal ve çevresinde arama çalışmaları yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıçlar santralin elektrik üretim havuzunda Töremiş'in cansız bedenine ulaştı.

Kanaldan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.