Çorum'da kazaya karışan otomobiller markete daldı: 2 yaralı Çorum'da çarpışan iki otomobil, elektrik panosunu devirdikten sonra markete girerek durabildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde Eren Öksüz yönetimindeki otomobil, ara sokaktan çıkan Melih Can Demir idaresindeki başka bir otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar önce elektrik panosuna ardından da bir markete çarparak durabildiler.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücüler yaralandı

Yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin kazayla ilgili olarak başlattıkları soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)