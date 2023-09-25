Çorum'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu Direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum'da korkunç bir kaza yaşandı.

Alaca’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Fahriye Ö. yönetimindeki 06 DRD 924 plakalı otomobil, Küre köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetinden çıktı.

Kontrolün kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fazlı B. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yolcu, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)