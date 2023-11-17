Çorum'da kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı

İHA
Çorum'da hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kısa bir süre sonra polis ekipleri aracı yakaladı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çarşı-mahalle bekçisi sevk edildi.
Pompalı tüfek çıktı
Araç içerisinde bulunan 4 şahıs, polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.
Araçta yapılan aramada 1 adet şarjörü dolu pompalı tüfek ele geçirildi.
Sürücü ve araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Araca 17 bin TL idari para cezası uygulanıp çekici yardımıyla otoparka çekildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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