Çorum'da kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı Çorum'da polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken araçta yapılan aramada pompalı tüfek bulundu.

İHA

Çorum'da hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kısa bir süre sonra polis ekipleri aracı yakaladı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çarşı-mahalle bekçisi sevk edildi.

Pompalı tüfek çıktı

Araç içerisinde bulunan 4 şahıs, polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Araçta yapılan aramada 1 adet şarjörü dolu pompalı tüfek ele geçirildi.

Sürücü ve araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Araca 17 bin TL idari para cezası uygulanıp çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)