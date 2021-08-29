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    Çorum'da köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı

    Yüksek sesle müzik dinleyerek gürültü yaptıkları iddia edilen kimliği belirsiz kişi veya kişiler kendilerini uyaran köylülere kızarak rastgele ateş açtı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 07:59
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    Çorum'da köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı

    Çorum'da merkeze bağlı Seydim köyünde, akşam 23.00 sıralarında köye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler meydanda alkol alarak yüksek sesle müzik dinlemeye başladı.

    Bunun üzerine köylüler şahısları uyardı.

    UYARILINCA ATEŞ AÇTILAR

    Uyarı üzerine başlayan tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri yanında bulunan silahla rastgele ateş açmaya başladı.

    Açılan ateş sonucu Muhammed Köksal yaralanırken, köylüler şüphelileri kovalamaya başladı.

    Otomobille kaçmaya başlayan zanlılar kaçarken park halindeki bir tarım aracına da çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çorum da köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı #1

    JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Köksal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İç kanaması olduğu öğrenilen Köksal, ameliyata alınırken olayı ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Çorum da köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı #2

    Çorum da köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı #3

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