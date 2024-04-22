Çorum'da okul bahçesinde oturan genç bıçaklı saldırıya uğradı

İHA
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir okulda arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki A.E.K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli aranıyor
Polis ekipleri, bıçaklama yaralama şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış