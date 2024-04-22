Çorum'da okul bahçesinde oturan genç bıçaklı saldırıya uğradı Kent merkezinde 17 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla oturduğu esnada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

İHA

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir okulda arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki A.E.K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli aranıyor

Polis ekipleri, bıçaklama yaralama şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)