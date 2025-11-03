Çorum'da okul bahçesine giren köpek paniğe neden oldu: Öğrenciler kaçmaya çalıştı

- Çorum'da bir ilkokulun bahçesine giren başıboş köpek, öğrencilere panik yaşattı.
- Öğretmenler hızla müdahale edip, öğrencileri güvenli alana alarak köpeği uzaklaştırdı.
- Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.
Çorum'da panik anları...
Olay, Üçtutlar Mahallesi Binevler 33. Sokak'ta bulunan Kocatepe İlkokulu'nda yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, teneffüs saatinde okul bahçesine giren başıboş köpek, bahçede oynayan öğrencilere panik yaşattı.
ÖĞRENCİLER ETRAFA KAÇIŞTI
Köpeğin üzerlerine doğru koştuğunu gören öğrencilerin bazıları koşarak okul binasına girerken, bazı öğrenciler ise büyük panik yaşadı.
O sırada bahçede bulunan öğretmenler ise çocukları güvenli alana alarak köpeği uzaklaştırdı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde köpeğin çocuklara doğru koştuğu, çocukların ise panik yaşadığı görülüyor.