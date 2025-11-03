Çorum'da okul bahçesine giren köpek paniğe neden oldu: Öğrenciler kaçmaya çalıştı Kentte ilkokulun bahçesine giren başıboş köpek, teneffüste olan öğrencilere büyük panik yaşattı. Köpek öğretmenler tarafından uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.