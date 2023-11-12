İHA
Çorum gece saatlerinde silah sesiyle yankılandı...
Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir işletmeye gelen kimliği belirsiz iki kişi, kurşun yağdırarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda bölgeye çok sayıda ekip geldi.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi olarak yaptığı ilk incelemelerde çok sayıda boş kovan ele geçirildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.
Kurşunlama olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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