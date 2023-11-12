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Çorum'da olaylı gece: İş yerine kurşun yağmuru

Çorum'da olaylı gece: İş yerine kurşun yağmuru Motosikletle bir işletmeye gelen ve kurşun yağdıran iki kişi, ortadan kayboldu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi.