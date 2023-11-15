Yurdun dört bir yanında ruhsatsız silahlanmayla mücadele sürüyor.
Güvenlik güçleri, asayişi sağlamak adına yoğun çaba sarf ediyor.
Ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek adına silah satıcılarına her gün bir yeni darbe vuruluyor.
Operasyonların son adresi Çorum oldu.
Çocuklara silah satışı
Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ve Büro Amirliği ekipleri, elde ettikleri bir istihbaratı değerlendirdi.
Ekipler, incelemeleri sonrasında Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan bir şahsın 18 yaşın altındaki çocuklara silah satışı yaptığı bilgisini edindi.
Ekipler harekete geçti
Şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.
Operasyon sırasında 1 tüfek, 1 tabanca, 1 pala, 1 cop ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Öte yandan olayla ilgisi olduğu düşünülen şüpheli, emniyette ifade vermesi amacıyla gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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