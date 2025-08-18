Çorum'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Çorum'da Merkez ilçeye bağlı Çalyayla köyü Cıllık mevkiindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayda, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekipler, bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri ve vatandaşların desteğiyle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"SEBEBİNİ BİLMİYORUZ AMA YANGIN BİR ANDA BÜYÜMÜŞ"

Bölge sakinlerinden Mehmet Topuz, herkesin yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, "Köyümüzde orman yangını çıktı. Tüm arkadaşlarımız müdahale etmekte. Kepçeler, itfaiyeler, ormancılar, jandarmaların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama yangın bir anda büyümüş. Büyük bir alan yandı. İnşallah daha fazla büyümeden yangın kontrol altına alınır. Hem ormanlara hem de insanlara yazık" dedi.

"KÜREKLERLE YANGININ İLERLEMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK"

Yangın haberini alınca kürekleriyle müdahale etmek için geldiklerini ifade eden Adnan Katıkçı isimli vatandaş ise, şöyle konuştu: