Çorum'da otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü Kent merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Çorum'da İnönü Caddesi'nde Erkan Etyemez idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasının direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde bulunan Nermin Çağıl ile Menşure Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişinin otomobil içerisinden cansız bedenleri çıkarıldı.

Cenazeler morga kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)