Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çorum'un Alaca ilçesi Tokat-Alaca kara yolu Çopraşık köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Hüseyin Ö. idaresindeki 60 BG 050 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile yanında bulunan Nuriye Ö. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.