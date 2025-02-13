Çorum'da otomobil sinyalizasyon direğine çarpıp ters döndü: 2 yaralı
DHA

Çorum'un İnönü Caddesi'nde Melike Ç. idaresindeki otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Melike Ç. ile araçtaki Meryem A. yaralandı.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editor