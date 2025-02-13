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Çorum'da otomobil sinyalizasyon direğine çarpıp ters döndü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil sinyalizasyon direğine çarpıp ters döndü: 2 yaralı Kent merkezinde sinyalizasyon direğine çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.