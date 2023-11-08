Çorum'da otomobilleri kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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DHA

Çorum'un İskilip ilçesi Danaderesi mevkisinde Ferhat A. (41) yönetimindeki otomobil, Süleyman Kula'nın (42) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşen A. (27) yaralanırken ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdiler

Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Züleyha Kula ve oğlu Süleyman Kula, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)