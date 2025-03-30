DHA
Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi'nden sola dönüş yapmak isteyen Yasin T. (20) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Furkan İ. (24) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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