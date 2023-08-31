Çorum'da polis aracı ile pikap çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
İHA

Çorum'da A.D. yönetimindeki aracı devriye attığı sırada Mehmet Sefa P. yönetimindeki pikap ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan polis memurları A.D. ve A.Ç. ile kamyonette bulunan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da polis aracı ile pikap çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kazanın duyulmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.