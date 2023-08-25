Çorum'da polis aracına otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı

İHA
Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi üzerinde seyir halinde olan Adil Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulmaya başlayan otomobil park halindeki polis otosuna çarparak durabildi.
Çarpmanın şiddetiyle kaza yapan otomobil ve polis otosuyla birlikte park halindeki 2 araçta daha maddi hasar meydana geldi.
1'i polis 3 yaralı
Kazada sürücü Adil Ö., Sinan Ö. ve polis memuru Yakup N. yaralandı.
Kaza sonrası araçta sıkışan polis memuru itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ekip otosundan çıkarıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.