Çorum'da polisin dikkati binada olası doğal gaz patlamasını önledi

AA

Çorum'da 6 katlı binanın 3. katında ikamet eden Ş.A., bir arkadaşına "Sabaha çıkmam inşallah, hakkınızı helal edin" yazılı mesaj gönderdi.

Mesajdan sonra kendisinden haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gittiklerinde binadaki doğal gaz kokusunu fark eden ekipler, binanın doğal gaz vanasını kapatarak itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verdi.

Binada alınan tedbirin ardından daireye giren ekipler, Ş.A'yı evde baygın halde buldu.

DAİRE DOĞAL GAZ İLE DOLUYDU

Dairede yapılan kontrolde mutfaktaki ocağın 4 haznesinin de açık olduğunu ve daireye doğal gaz dolduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.A. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.