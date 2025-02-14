Çorum'da polisten 8 adrese eş zamanlı operasyon: Vazolardan uyuşturucu çıktı

İHA
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında, 673 adet sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9x19 mm çapında mermi, 10 tüfek fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.
Bir evde yapılan aramada, dekoratif amaçlı kullanılan üç vazo içerisine gizlenmiş farklı renklerde uyuşturucu haplar bulundu.
'ZEUS' TESPİT ETTİ
Operasyona katılan narkotik köpeği "Zeus", uyuşturucuların saklandığı bölmeleri tespit etti.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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