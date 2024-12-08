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Çorum'da silahlı kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Çorum'da silahlı kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı Çorum'da bir şahıs tüfekle ateş açtı. Husumetlisini ve yoldan geçen vatandaşı yaraladı.