Çorum'da silahlı kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı

İHA
Çorum merkez Gülabibey Mahallesi'nde aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında Nihat Y., Kaan B.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Açılan ateş sonucu Kaan B. ve o esnada yoldan geçen Yaşar Ö., kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde pompalı tüfek, odunların altına gizlenmiş halde bulundu.
Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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