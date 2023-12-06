Çorum’da siste kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA
Çorum'un Alaca ilçesi Eskipazar köyü mevkiinde H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Y. ve H.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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