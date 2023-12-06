Çorum’da siste kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı Alaca ilçesinde yoğun siste sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Çorum'un Alaca ilçesi Eskipazar köyü mevkiinde H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Y. ve H.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)