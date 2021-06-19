Çorum'da sokak düğününde silahlı saldırı: 5 yaralı

İki gün süren sokak düğününde birer gün arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için harekete geçti.

Çorum'un Ulukavak Mahallesi’nde önceki gün başlayan sokak düğününe misafir olarak katılan Nurullah D. (22), husumetli olduğu Batuhan Y.’nin (23) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı Nurullah D., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da sokak düğününde bir gün arayla iki saldırı: 5 yaralı

İKİNCİ SALDIRI: 4 YARALI

Dün akşam da devam eden düğünde oyun oynayan Semih T. (19), Emre E. (22)., Musa K. (23) ve Hüseyin E. (28), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralıların bulunduğu hastanede ve düğünün gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.