İHA
Çorum’da Alaca ilçesinde bulunan bir müstakil evin kömürlük ve tandır kısmından bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi Mustafa Gülcü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
TANDIR KULLANILAMAZ HALDE
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken evin tandır kısmı kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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