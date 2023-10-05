Çorum'da toprak yığınının altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Su kuyusu açtırmak isteyen Erdal Çobaner kontrol için kuyunun içine girdi. Bu esnada toprak yığınının altında kalan Çobaner'in cansız bedeni çıkarıldı.

İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Türkhacılar Hanı köyünde meydana gelen olayda Erdal Çobaner (52), iş makinesi yardımıyla su kuyusu açmak istedi.

Üzerine toprak yığını düştü

Kontrol etmek için kuyunun içine giren Çobaner’in üzerine toprak yığını düştü. Köylüler hemen durumu jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde can verdi

Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Çobaner’i cansız bedenini kuyudan çıkarttı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çobaner’in cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)