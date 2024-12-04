Çorum'da trafik kazası: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

İHA
Çorum'un kent merkezinde seyreden ticari taksi sürücüsü E.P., İnönü Caddesi'nde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan taksi, kırmızı ışıkta bekleyen K.Y. yönetimindeki otomobil ile, H.Ç. idaresindeki araca çarptı.
2 YARALI
Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazala ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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