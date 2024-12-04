Çorum'da trafik kazası: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
İHA

Çorum'un kent merkezinde seyreden ticari taksi sürücüsü E.P., İnönü Caddesi'nde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan taksi, kırmızı ışıkta bekleyen K.Y. yönetimindeki otomobil ile, H.Ç. idaresindeki araca çarptı.

2 YARALI

Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazala ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir