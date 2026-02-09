Çorum’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti Osmancık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.