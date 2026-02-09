Abone ol: Google News

Çorum’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Osmancık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 19:13
Çorum’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
  • Çorum'un Osmancık ilçesinde bir traktörle otomobil çarpıştı.
  • Kazada 2 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek hayatını kaybetti.
  • Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde feci kaza...

Z.O. idaresindeki  traktör, sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Kamuran Şimşek yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.H.Ş. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

3. Sayfa Haberleri