Çorum’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

- Çorum'un Osmancık ilçesinde bir traktörle otomobil çarpıştı.
- Kazada 2 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek hayatını kaybetti.
- Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde feci kaza...
Z.O. idaresindeki traktör, sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Kamuran Şimşek yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.H.Ş. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.