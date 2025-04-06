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Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: 15 kişi yaralandı

Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: 15 kişi yaralandı Çorum'da bir tur şirketine ait otobüsün yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.