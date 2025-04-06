Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: 15 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
Çorum'un Alaca ilçesi Elicek köyü yakınlarında Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen özel bir tur şirketine ait otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
15 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 54 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı.
Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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