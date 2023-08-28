Çorum'da uyuşturucu operasyonu! Bin 80 gram skunk maddesi yakalandı

İHA
Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor...
Yurt genelinde başlatılan operasyonların bir adresi de Çorum'un Osmancık ilçesi oldu.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Bin 80 gram skunk maddesi yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Osmancık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 80 gram skunk maddesi ele geçirildi.
1 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekiplerinin, gözaltına aldığı bir kişi hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adli soruşturma başlattığı öğrenildi.