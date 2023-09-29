Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı Sungurlu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

AA Zehir tacirleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Çorum İl Jandarma Komutanlığı ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ve jandarma ekipleri, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi Adreslerde yapılan aramada 172 gram kubar esrar, hassas terazi, 5 kök kenevir bitkisi, kubar esrar öğütücüsü, 10 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 bin boş makaron ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 4 zanlı yakalandı Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)