Çorum'da virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 2'si çocuk 3 yaralı Alaca ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

Çorum'da Alaca'nın Budak Ören köyü yakınlarında 41 yaşındaki Yasemin A. otomobil, virajı alamayarak takla atıp boş araziye uçtu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Yasemin A. ile otomobilde bulunan G.S.D. ve Ö.L.D. adlı iki çocuk yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)