Çorum'da yaklaşık 100 dönüm üzüm ve ceviz bahçesi yandı Laçin ilçesinde çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken ceviz ve üzüm bahçelerinin bulunduğu yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

AA

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Laçin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü

Çorum Belediyesi ile çevre ilçelerden ekiplerin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Çamlıpınar köyüne giderek yanan bölgede inceleme yaptı.

Görükmez, muhabirine, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Alevlerin yerleşim yerine ve ormanlık alana sıçramasını önlediklerini belirten Görükmez şunları kaydetti:

"100 dönüm alan yandı"