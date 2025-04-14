Çorum'da yem karma makinesine düşen kişi öldü

İHA

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Akça köyünde yaşanan iş kazası, köy halkını yasa boğdu. 43 yaşındaki Ali Çetik, traktöre bağlı olarak çalışan yem karma makinesini temizlemek isterken dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olayı gören köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla makinenin içerisinden çıkarılan Çetik’in cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyde derin üzüntü yaratan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.