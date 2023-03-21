Çorum'da yolda yürürken göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi 16. Sokak'ta yolda yürüyen 64 yaşındaki İlyas A., psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Ali K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Göğsünden bıçaklanan İlyas A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ciddi
İlyas A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Saldırgan gözaltına alındı
Şüpheli Ali K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.