Çorum'da zincirleme trafik kazası! Yoldan geçen genç sürücüyü sırtından bıçakladı... Kentte 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralandı. Öte yandan sürücülerden biri yoldan geçen biriyle aralarında çıkan tartışmada sırtından ve kolundan bıçaklandı.

DHA

Çorum'un Akşemseddin Caddesi'nde dün gece hareketli dakikalar yaşandı...

Ö.S.'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip, F.A. yönetimindeki 19 TA 035, ve S.F. yönetimindeki 06 AS 7005 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada sürücülerden S.F. yaralanırken sürücü F.A. ise bu sırada yoldan geçen 16 yaşındaki M.Y. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. F.A.’yı sırtından ve kolundan bıçakladı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

S.F. ve F.K., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şüpheli yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.’yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Kavganın küfürden çıktığı belirlendi

M.Y. ifadesinde kazanın olduğu yerden geçerken F.K.'nin kendisine küfrettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)