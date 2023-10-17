Çorum'daki aile trafik kazası geçirdi: 1'i ağır 4 yaralı Kargı ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İHA

Çorum'un Kargı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Hüseyin Bayat yönetimindeki 34 NB 4909 plakalı otomobil, Erzincan'ın Kemah ilçesinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, Kargı'nın Hacıhamza köyü Obruk mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Aile yaralandı

Kazada araç sürücüsü Hüseyin Bayat (55), eşi Fatime Bayat (51), kızları Melike Nur (20) ve Saimenur Merve Bayat (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1'inin durumu kritik

Yaralılardan durumu ağır olan Saimenur Merve Bayat, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)