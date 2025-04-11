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Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.