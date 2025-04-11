Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
AA

Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor...

Çorum'da sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

İLÇELER KARLA KAPLANDI

Yağış nedeniyle ilçe merkezleri ve tarım arazileri karla kaplandı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Boğazkale ilçesindeki tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.

Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor