Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi temasları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefonda görüştü.
BÖLGESEL VE KÜRÜSEL KONULAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev, görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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