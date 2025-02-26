Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefonda görüştü.

BÖLGESEL VE KÜRÜSEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev, görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.